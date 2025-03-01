Gedson Fernandes: "Onun çok önemli etkisi ve yardımı var"

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi performans sergilemelerinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok önemli etkisi olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, "İyi oynuyoruz, öz güven kazandık ve öz güvenle iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan da bu zaten. Takımın da öz güven kazanması gerekiyor. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var. Önemli olan da kolektif olarak devam etmemiz lazım. Güçlü bir şekilde devam etmeliyiz. Hedef doğrultusunda böyle devam edersek daha iyi olacak ve daha iyi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Gedson, "Önemli olan takımın beraber oynaması. Biz beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz. Hedeflerimizin doğrultusunda bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Önemli olan beraber oynamak ve bir şeyleri beraber yapmak" sözlerini kullandı.

'MAÇ MAÇ BAKMAK ZORUNDAYIZ'

Maç maç ilerlemeleri gerektiğini hatırlatan Portekizli futbolcu, "Her karşılaşma bir final, maç maç bakmak zorundayız. Şu anki hedefimiz önümüzdeki maç. Bir sonraki maçta kim olursa olsun hepimize ihtiyaç var. Soyunma odasındaki işin sırrı da bu. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda. Bu şekilde her hedefimize ulaşabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.