Keçiörengücü, Pendik deplasmanında galip!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. Pendik Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rroca, 74. dakikada ise Ezeh kaydetti.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 83 Denic), Mete Kaan Demir (Dk. 55 Topalli), Bekir Karadeniz (Dk. 55 Saiz), Del Valle, Eze
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 78 Uğur Kaan Yıldız), Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Traore, Erkam Develi, Camara (Dk. 84 Görkem Bitin), Silva (Dk. 46 Rroca), Ezeh (Dk. 85 Caulker), Diouf (Dk. 89 Oğuzhan Ayaydın)
Goller: Dk. 48 Rroca, Dk. 74 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Kılıç, Dk. 45 Samet Asatekin, Dk. 70 Eze, Dk. 84 Saiz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 44 Camara, Dk. 66 Traore, Dk. 90+2 Görkem Bitin (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)