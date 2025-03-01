Lider Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya konuk olacak!

DEPLASMANDA 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 23 mücadeleden 20 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

ASLAN BU SEZON DEPLASMANDA DAHA İYİ

Galatasaray, bu sezon dış sahada daha etkili bir performans sergiledi. RAMS Park'ta 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım 6 puan kaybı yaşarken, deplasmandaki 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlikle 2 puan kaybetti. İç sahada 2,5 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, deplasmandaki puan ortalaması 2,8 oldu.

Galatasaray, Süper Lig maçlarında hem hücumda hem de savunmada etkili performansıyla dikkati çekiyor. Bu sezon çıktığı 24 lig maçında 59 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 23 gol gördü. "Cimbom" hücum istatistiğinde Fenerbahçe'nin (60) 1 gol gerisinde en fazla fileleri havalandıran ikinci takım oldu. Galatasaray, savunmada ise Fenerbahçe ve Beşiktaş ile en az gol yiyen 3 takımdan biri konumunda.

GOL UMUDU OSIMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu. Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

Sarı-kırmızılı ekipte cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek Yunus Akgün'ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.

SON 2 MAÇ GOLSÜZ GEÇİLDİ

Galatasaray'ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol attı.

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 0-0 sona eren Fenerbahçe maçıyla gol atma serisi sona eren Galatasaray'ın derbinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona erdi. İki maçta da iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise rakip fileleri havalandırmayı ise başaramadı.