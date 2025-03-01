Mert Günok: "Hocamızın dokunuşu var"

Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, siyah-beyazlı takımın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"BUNU DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Mert Günok yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.