Mustafa Alper Avcı: "İki yarı arasında ciddi fark var"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "İlk devre kesinlikle ve kesinlikle Bodrumspor'un hak ettiği bir devreydi. Savunma anlamında çok ciddi hatalar yaptık, gerek birinci bölge savunmasında, gerek geçişlerdeki paylaşımlarda. İlk yarı 3-0 veya 4-0 soyunma odasına girebilirdik. Kendi açımızdan şanslı olarak değerlendirebilirim. Ama bir yandan ikinci yarı oyuncularımız reaksiyon gösterdi. Ön bölgede geçişleri doğru kullanma özelinde ısrarla çalışıyoruz. Pozisyon bulabilirdik. İlk yarıyla ikinci yarı arasında ciddi bir fark var. Normalde bizim göreve geldiğimizden itibaren ikinci yarı itibariyle oyunda düşüşler yaşıyorduk ancak bugün tam tersi oldu. İlk ayrı ciddi anlamda sahada hak eden bir Bodrum FK, ikinci yarıda oyunu domine edebilmeyi başaran Adana Demirspor vardı. Keyifli bir müsabakaydı ama bugün kendi adıma çok mutluyum. Normal şartlarda 3 kalecimiz var. Deniz milli takıma gidiyor, sakatlık yaşadı. Vedat 3 maç iyi performans sergiledi ve bugün sakatlandı. Şu an sağlık durumu iyi. Murat'a ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok başarılıydı. Özellikle ikinci yarıda bize direnç katan oyuncuların başında geliyordu. Diğer taraftan milli oyuncularımızdan Ozan bugün sahadaydı. İzzet ve Burhan U20 Milli Takımı'na davet edildi. Arda, Makedonya Milli Takımı'nda, Maestro Angola Milli Takımı'nda, Abat Kazakistan Milli Takımı'nda. Toplamda 7 milli oyuncumuz vardı. Bu oyuncuların yaşı itibarıyla doğru oyunu oynamaları için zamana ihtiyaçları var. Oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız. Saha dışı bizi pek ilgilendirmiyor. Samsunspor zor bir maç olacak ama ondan sonra milli ara var. Arayı iyi değerlendirip, ligin son periyoduna iyi girmek istiyoruz" diye konuştu.