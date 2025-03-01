Real Madrid yine kazanamadı! İspanyol devi kabusu yaşıyor...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 26. haftasında Real Betis'e deplasmanda 2-1 yenilen Real Madrid, son beş lig maçında bir kez kazanabildi.

Madrid ekibi Benito Villamarin Stadı'ndaki maçın 10. dakikasında Brahim Diaz'ın golüyle öne geçse de Real Betis, Johnny'nin 34. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Eski Real Madrid'li Isco Alarcon'un 54. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Real Betis, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid teknik patronu Carlo Ancelotti maç sonrası demecinde oyuncularının performansını eleştirerek, "Eğer böyle oynarsak Salı günü kazanamayız" diyerek Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı yapacakları maça dikkati çekti.

Ligin 22. haftasında Espanyol'a 1-0 sıfır kaybeden ve takip eden iki maçta da beraberliğe razı olan Real Madrid, son 5 haftadaki tek galibiyetini önceki hafta Girona'yı 2-0 yenerek elde etti.