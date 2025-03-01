Şanlıurfaspor, Yeni Malatya’yı 4 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor lig sonuncusu Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri Muscat, Ogundu, Wriedt ve Çağrı kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise Halil İbrahim'den geldi.
Maçtan dakikalar
7, dakikada Kwasi'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Muscat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Ahmet Yazar'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde ortaya iyi yükselen Uchenna, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 0-2
39. dakikada sağ kanattan Burak'ın yerden ceza sahası içine gönderdiği top, kaleci Muhammed Salik'ten sekti. Pozisyonunda devamında Kwasi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
79. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Sambou'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonunda devamında Çağrı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
82. dakikada ev kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde dönen topa sert vuruşunda Halil topu ağlara gönderdi. 1-4