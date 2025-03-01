Trabzonspor’da hedef istikrarlı kadro!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, göreve geldiği günden bu yana istikrarlı bir kadro oluşturma hayalinde...

Buna karşın deneyimli teknik adam bu konuda henüz istediğini yapamadı. Ligde Gaziantep FK ve kupada Çaykur Rizespor maçlarında aynı oyuncularla sahadan galibiyetle ayrılan Güneş, pazartesi günü Konyaspor karşılaşmasında da kadroyu korumak istiyor. Çaykur Rizespor müsabakası sonrası, "Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik-taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirilmesi lazım" diyen 72 yaşındaki çalıştırıcı, bunda ısrar edeceğinin mesajını vermişti.

KADRO İSKELETİ KURULACAK

Ligin kalan bölümünde hem kadro hem de oyun istikrarı yakalama arzusu içinde olan Şenol Güneş, böylelikle gelecek sezonun da iskelet kadrosunu şimdiden oluşturmanın hesabını yapıyor. Trabzonspor, bu sezon Şenol Güneş ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.