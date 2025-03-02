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Giriş Tarihi: 3.3.2025 01:18

Fulham'dan Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk!

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. tur maçında Fulham, Manchester United'ı penaltılarla 4-3 eledi. Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Fulham, 117 yıl sonra bir ilki yaşadı.

AA
Fulham’dan Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk!

Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) zaferini elde etti.

Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere bitti. Uzatmalarda da skor değişmedi ve karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi.

Fulham kalecisi Bernd Leno penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee karşısında yaptığı iki kurtarışla tarihi galibiyetin mimarı oldu.

Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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Fulham'dan Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk!
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