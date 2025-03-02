Malheiro'dan çarpıcı itiraflar! "Burada durmak istemiyorum"

Trabzonspor'ın Portekizli sağ bek yıldızı Pedro Malheiro, Türkiye'ye beklediğinden çok daha çabuk adapte olduğunu söyledi. Portekizli sağ bek, "İlk günden itibaren her şey harikaydı. Kısa sürede takıma alıştım ve kendimi sahada gösterdim. Trabzon'da kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Bordo-mavili takımın bu sezon beklentilerin altında kaldığını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor her zaman zirve için mücadele eden bir kulüp. Bu sezon bizim için bir geçiş yılı ama hedefimiz her zaman Avrupa kupalarına katılmak. Sezonun ikinci yarısında daha fazla maç kazanarak en üst sıralarda yer almak istiyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Malheiro, büyük şehirlerdeki hareketli yaşama kıyasla Trabzon'un daha huzurlu olduğunu ve bunun performansına olumlu yansıdığını da vurguladı.