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Giriş Tarihi: 2.3.2025 20:15

Serhat Sütlü: "Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, 3-3 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık. Bizim açımızdan hem sevindiğimiz hem buruk kaldığımız bir maç sonucu oldu." dedi.

İHA
Serhat Sütlü: Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde mücadele ettiği Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN ALMAK DURUMUNDA KALDIK"

Serhat Sütlü, "Ligin lideri ve namağlup takımına karşı sahadaydık. Maçın 1. dakikasından, son dakikasına kadar önde baskıyla planladığımız oyun kurgumuzu, öne geçtiğimiz zaman daha kompakt bir savunma anlayışıyla karşılayacaktık. Peş peşe yediğimiz 2 gol bizim oyunu devam ettirmemizi sağladı. Son dakikalarda savunma üzerine atılacak yüksek topları düşündüğümüzde orta saha destekli değişiklikler yaptık. Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık. Bizim açımızdan hem sevindiğimiz hem buruk kaldığımız bir maç sonucu oldu. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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Serhat Sütlü: "Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık"
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