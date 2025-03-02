Son dakika haberi: Kasımpaşa - Galatasaray | Cimbom’un 11’i belli oldu

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızlı takım bu maçı kazanmak ve yoluna namağlup bir şekilde gitmenin peşinde. Zorlu karşılaşma öncesinde Cimbom'un 11'i belli oldu.

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa.

Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış, Osimhen