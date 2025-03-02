Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Kasımpaşa - Galatasaray | Cimbom'un 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 2.3.2025 14:59 Son Güncelleme: 2.3.2025 15:05

Son dakika haberi: Kasımpaşa - Galatasaray | Cimbom'un 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom bu maçı kazanmak ve aradaki puan farkını korumak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım 11'i belli oldu. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Son dakika haberi: Kasımpaşa - Galatasaray | Cimbom’un 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3 sona ermişti.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızlı takım bu maçı kazanmak ve yoluna namağlup bir şekilde gitmenin peşinde. Zorlu karşılaşma öncesinde Cimbom'un 11'i belli oldu.

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa.

Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış, Osimhen

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kasımpaşa - Galatasaray | Cimbom'un 11'i belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz