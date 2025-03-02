Trabzonspor ile Konyaspor 48. randevuda

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalar en fazla beraberlikle sonuçlandı. Konya'da oynanan 23 karşılaşmanın 10'un da taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 8, TÜMOSAN Konyaspor ise 5 kez galip geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

SON 3 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 karşılaşmayı Trabzonspor, kazandı. Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon da ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.