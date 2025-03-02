Trendyol 1. Lig: Fatih Karagümrük, deplasmanda 3 golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 27'nci haftasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük, Sakaryaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Karagümrük'ün gollerini 60 ve 90'ıncı dakikalarda Wesley ile 71'inci dakikada Atakan Çankaya attı. Sakaryaspor'un tek sayısı ise 23'üncü dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 49'a yükseltirken, Sakaryaspor 35 puanda kaldı.

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Oğuzhan Çapar dk. 78), Bülent Uzun, Rayane (Atanas dk. 71), Kakuta (Simon dk. 61), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Emre Demir dk. 71), Burak Çoban

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Papy, Yiğit Efe Demir, Pedro Gomes (Ahmet Sivri dk. 90+4), Da Silva, Daniel (Barış Jakob Kalaycı dk. 90+4), Doh, Göktan Gürbüz (Muhammed Mert dk. 83), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya, Sergio (Dovedan dk. 83)

Goller: Mendy (dk. 24) (Sakaryaspor), Da Silva (dk. 60 ve 90+5), Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 71) (Fatih Karagümrük)