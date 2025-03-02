Türk futbolunda bir ilk! Vücut kamerası o oyunculara takıldı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. 68. dakikada Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.