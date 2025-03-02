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Giriş Tarihi: 2.3.2025 08:58 Son Güncelleme: 2.3.2025 08:58

Türk futbolunda bir ilk! Vücut kamerası o oyunculara takıldı...

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Beşiktaş evinde Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un (pen) golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde ilk test edilen vücut kamerası Semih Kılıçsoy e Batuhan Özgan'a takıldı.

Türk futbolunda bir ilk! Vücut kamerası o oyunculara takıldı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. 68. dakikada Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

VÜCUT KAMERASI İLK KEZ TEST EDİLDİ

Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması bir ilke sahne oldu. Futbolcular Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy ile Kayserisporlu Batuhan Özgan, müsabaka öncesi ısınma sırasında vücut kamerası ile sahaya çıktı.

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Türk futbolunda bir ilk! Vücut kamerası o oyunculara takıldı...
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