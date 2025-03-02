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Giriş Tarihi: 2.3.2025 11:59 Son Güncelleme: 2.3.2025 12:18

Zaha'dan müthiş performans! Charlotte FC - Atlanta United maçı sonrası kral tacı taktı...

MLS'te heyecan devam ediyor. Charlotte FC, dün oynanan maçta Atlanta United'ı konuk etti. Galatasaray'dan Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Charlotte taraftarı, maçın ardından Zaha'ya kral tacı takarak performansını kutladı.

Zaha’dan müthiş performans! Charlotte FC - Atlanta United maçı sonrası kral tacı taktı...

Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte FC takımına transfer olan Wilfried Zaha, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Gece oynanan maçta Charlotte FC evinde Atlanta United'ı konuk etti.

ZAHA'DAN 1 GOL 1 ASİST

Charlotte FC, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Fildişi Sahilli futbolcu, ilk maçında 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek takdir topladı.

50. dakikada Pep Biel'in attığı golün asistini yaparken, 4 dakika sonra ağları havalandırdı. Charlotte FC maçı 2-0 kazandı ve puanını 4 yaptı. Atlanta United 3 puanda kaldı.

TARAFTAR KRAL TAHTINA OTURTTU

Maçın adamı seçilen Zaha, karşılaşma sonrası tribünlere davet edildi ve kral tacı giyerek tahta oturdu.

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Zaha'dan müthiş performans! Charlotte FC - Atlanta United maçı sonrası kral tacı taktı...
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