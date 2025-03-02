Zaha’dan müthiş performans! Charlotte FC - Atlanta United maçı sonrası kral tacı taktı...

Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte FC takımına transfer olan Wilfried Zaha, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Gece oynanan maçta Charlotte FC evinde Atlanta United'ı konuk etti.
ZAHA'DAN 1 GOL 1 ASİST
Charlotte FC, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Fildişi Sahilli futbolcu, ilk maçında 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek takdir topladı.
50. dakikada Pep Biel'in attığı golün asistini yaparken, 4 dakika sonra ağları havalandırdı. Charlotte FC maçı 2-0 kazandı ve puanını 4 yaptı. Atlanta United 3 puanda kaldı.
TARAFTAR KRAL TAHTINA OTURTTU
Maçın adamı seçilen Zaha, karşılaşma sonrası tribünlere davet edildi ve kral tacı giyerek tahta oturdu.