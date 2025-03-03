20 dakikada isyan çıkardı

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, maça damga vurdu. Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu ancak hatalarıyla saçbaç yoldurdu.Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti. X'ten sarı-kırmızılı futbolseverler,, "Tarihin en kötü transferi Cuesta", "Nelsson'u gönder, Cuesta al. Futbolcudan bu kadar anlıyorlar", "Külliyen zarar" diyerek öfkelerini ifade etti.Cuesta maç sonu takım otobüsüne binmedi ve özel araçla stattan ayrıldı. Kolombiyalı stoper gibi Osimhen de özel araçla gitti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezası nedeniyle takımın başında yer alan ve maç sonu konuşan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, hakem yönetimine tepki gösterdi. "İkinci dakikada Yasin sarı gördü. 3-5 dakika sonrasında da yüksek oranda ikinci sarıyı görme olasılığı vardı" diyen sarı-kırmızılı antrenör, "Bu olsa oyunun şekli değişecekti. Bizde şüphe uyandırdan bir davranıştı hakem tarafından. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamamak lazım. Kafamızı kaldırıp yola devam edecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı. Buruk yönetiminde 99 galibiyet alındığını da hatırlatarak, "Yüzüncü galibiyeti Okan hocamıza bıraktık, 100. galibiyet ona yakışır" diye konuştu.