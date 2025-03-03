Deplasmanda fırtına kopacak

Ligdeki Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, Türkiye Kupası'nda da Ç.Rize'yi 5-2 mağlup edip moral bulan Trabzonspor, bugün Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekibin hedefi ise bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmek.Trabzonspor, deplasmandaki son üç puanını ise geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kazandı. Bordo-mavililer, rakibini yendiği takdirde ilk 5 yolundaki iddiasını da koruyacak. Takım kaptanı Uğurcan Çakır, zorlu karşılaşma öncesiifadelerini kullandı.Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Savic ve Mustafa Eskihellaç, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Tedavileri devam edenTrabzon'da bırakıldı. Bordo-mavililerde Uğurcan, Banza, Ozan, Lundstram, Okay ve Mustafa ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.