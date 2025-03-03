Futbol maçında rakip oyuncu ile çarpışan futbolcu nefessiz kaldı

Karşılaşmayı ev sahibi galip sürdürürken, ikinci yarının 57'nci dakikasında Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor takımından 10 forma numaralı Kerem Can Orhan, rakip takımdan olan bir futbolcu ile girdiği ikili mücadele sonrasında bir anda yere yığılarak hareketsiz kaldı ve nefesi durdu. Yaşanan o anın ardından maçın orta hakemi Atakan Yüzlü müsabakayı durdurdu. Daha sonra futbolcuya Çaycumaspor takımından futbolcular ile kendi arkadaşları müdahalede bulundu. Yerde bir süre hareketsiz kalan futbolcuya Çaycumaspor yedek kulübesinden de destek geldi. Sahada karşılaşmayı izlediği öğrenilen bir sağlık görevlisi hemen sahaya girerek futbolcuya müdahalede bulundu.

Sahada ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi futbolcu ile yakın temasla irtibat kurarak kendisine sorular sordu ve cevaplar almaya çalıştı. Ölüm ile yaşam arasında gidip gelen futbolcu daha sonra yapılan müdahalenin ardından saha dışına çıkarıldı. Korkulu dakikaların yaşandığı karşılaşma da yürekler ağıza geldi.