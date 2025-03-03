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Giriş Tarihi: 3.3.2025 14:30

Galatasaray'dan puan kayıpları sonrası flaş karar!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, namağlup lider olmasına rağmen son dönemde Avrupa ve ligde aldığı kötü sonuçlar sebebiyle bunalıma girdi. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte zirvede puan farkı 4'e düştü. Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray'dan sürpriz bir karar geldi.

Galatasaray’dan puan kayıpları sonrası flaş karar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesinin ardından zirvede puan farkı 4'e düştü.

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası bunalıma giren Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi flaş bir karar alındı.

G.SARAY'DAN KAMP KARARI!

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanından 3 gün önce Antalya'ya gidecek ve mücadele öncesi kampa girecek. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, bu hamleyle takımın düşen form durumunu yukarı çekmeyi amaçlıyor.

Cimbom, Alanyaspor ile 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray'dan puan kayıpları sonrası flaş karar!
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