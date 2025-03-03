Gaziantep FK evinde Eyüpspor’u 3 golle geçti!

Süper Lig'de 26. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu maçta dengeyi sağladı. Buna karşın ev sahibi ekip Emmanuel Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.
Maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, karşılaşmanın skorunu belirledi ve Gaziantep Futbol Kulübü, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
İstanbul ekibinde Caner Erkin, 90+9. dakikada kırmızı karta oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.