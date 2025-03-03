İstatistikleri yıktı geçti!

Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından işler de yoluna girmeye başladı. Norveçli hoca, Kartal'ı adeta kanatlandırdı…4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçını da galibiyetle geçen siyah-beyazlılar, adım adım hedefi olan üçüncülüğe ve Türkiye Kupası'na ilerliyor.Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, üst üste elde ettiği galibiyetlerle istatistikleri de yıktı geçti. Kara Kartal, 2015 yılında Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.Bu performans Kartal'ı hızla üst sıralara taşıdı.Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21. haftadan bu yana ligde rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktaş oldu.Solskjaer döneminde ligde oynanan 5 karşılaşmada 10 gol kaydeden Beşiktaş, 3 gol yedi.Eyüpspor maçının ardından önceki gün Kayserispor ağlarını da havalandıran Semih Kılıçsoy, öz güvenini yeniden kazandı. Üzerindeki baskıyı atlatan 19 yaşındaki milli oyuncu, bu süreçte takım arkadaşları ve teknik direktör Solskjaer'den büyük destek gördü.Tecrübeli çalıştırıcı, her antrenmanda özel olarak ilgilendiği ve şut çalışması yaptırdığı Semih'e performansını daha da yükselttiği takdirde ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.Beşiktaş'ın,Rizespor'dan kadrosuna kattığı Emirhan Topçu, Solskjaer döneminin en iyilerinden oldu.Kayseri maçında 10 uzaklaştırma, 4'te 3 hava topu, 2 şut engelleme ile bu alanlarda zirvede olan Emirhan, girdiği 11 ikili mücadelenin ise 10'unu kazandı.