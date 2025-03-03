Rize’den güç gösterisi

Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Maça istekli başlayan Karadeniz ekibi, ilk yarıda aradığı golü bulamadı.Eşitlik için saldıran Alanya, 63'te VAR uyarısıyla penaltı kazandı.Taraftarını arkasına alan Rize, Ghezzal'ın ortasında'un vuruşuyla 71'de bir kez daha öne geçti: 2-1. Son sözü ise 85'tetek dokunuşuyla söyledi: 3-1.