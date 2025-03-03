Rize’den güç gösterisi

Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Maça istekli başlayan Karadeniz ekibi, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Ancak ikinci devrede Rachid Ghezzal'ın şık füzesiyle Rizespor, 46'da üstünlüğü sağladı: 1-0.
Eşitlik için saldıran Alanya, 63'te VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Sporar, 65'te takımına beraberliği getirirken kendisinin de ilk golünü kaydetti.
Taraftarını arkasına alan Rize, Ghezzal'ın ortasında Ali Sowe
'un vuruşuyla 71'de bir kez daha öne geçti: 2-1. Son sözü ise 85'te İbrahim Olawoyin,
tek dokunuşuyla söyledi: 3-1. Geçtiğimiz hafta Samsunspor'u geri dönüşle deviren Karadeniz ekibi, böylelikle ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.