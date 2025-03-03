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Giriş Tarihi: 3.3.2025 22:41 Son Güncelleme: 3.3.2025 22:42

Samsunspor'dan müthiş geri dönüş! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe evinde Samsunspor'u konuk etti. 67. dakikaya kadar Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle geçen mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Samsunspor’dan müthiş geri dönüş! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı...

Süper Lig'in bu sezon iki etkili ekibi Göztepe ve Samsunspor karşı karşıya geldi.

Avrupa Kupaları için mücadele eden iki takımın karşılaşmasında, Göztepe ilk yarıyı 45+5'de Miroshi'nin golüyle 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 51. dakikaya van Drongelen'nin hatası sonucu Juan ile farkı 2'ye çıkardı.

Yenilen goller sonrası oyunda tempoyu arttıran konuk ekip Samsunspor 67. dakikada Schindler ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde baskısına devam ettiren Karadeniz ekibi, 90+5'de van Drongelen'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu skorla 47 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Reeder Samsunspor, 27. haftada sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. 36 puanla 6. sırada yer alan Göztepe ise Sivasspor'a konuk olacak.

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Samsunspor'dan müthiş geri dönüş! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı...
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