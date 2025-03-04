Beşiktaş’tan The Sun’a cevap geldi!

Beşiktaş Kulübü, 122. yıl kutlamaları paylaşımda kulüp logosunun yenilendiğini duyurmuştu. İngiliz basınından The Sun ise siyah-beyazlıların arma değişimi hakkında bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan bu paylaşıma yanıt geldi.

The Sun'da yapılan haberde, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir" yorumu dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü ise, İngilizce hesabından bu açıklamaya cevap verdi.

Siyah-Beyazlılar, X'te The Sun'ın paylaşımını alıntılayarak, "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." notunu paylaştı.