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Giriş Tarihi: 4.3.2025 18:36

Beşiktaş'tan The Sun'a cevap geldi!

İngiliz basınından The Sun, Beşiktaş'ın kulüp armasındaki değişiklik hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Siyah-beyazlılar'dan bu paylaşıma yanıt geldi.

Beşiktaş’tan The Sun’a cevap geldi!

Beşiktaş Kulübü, 122. yıl kutlamaları paylaşımda kulüp logosunun yenilendiğini duyurmuştu. İngiliz basınından The Sun ise siyah-beyazlıların arma değişimi hakkında bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan bu paylaşıma yanıt geldi.

The Sun'da yapılan haberde, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir" yorumu dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü ise, İngilizce hesabından bu açıklamaya cevap verdi.

Siyah-Beyazlılar, X'te The Sun'ın paylaşımını alıntılayarak, "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var." notunu paylaştı.

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Beşiktaş'tan The Sun'a cevap geldi!
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