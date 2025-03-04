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Giriş Tarihi: 4.3.2025 12:39 Son Güncelleme: 4.3.2025 12:54

Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Kritik mücadeleyi yönecek hakem açıklandı.

Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Kritik maçın hakemi belli oldu.Fenerbahçe-Rangers maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

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Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi açıklandı!
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