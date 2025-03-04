Müthiş düelloda kardeş payı!

Süper Lig'in iki flaş takımı İzmir'de tam anlamıyla bir futbol ziyafeti yaşattı. Göztepe 2-0 öne geçtiği mücadelede Samsunspor'a yakalanınca düelloda kazanan çıkmadı. Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi 45+5'te Miroshi'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
51. dakikada Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen ev sahibi, Juan'la farkı ikiye çıkardı. Ardından Karadeniz ekibi sazı eline aldı. Üst üste geliştirdiği ataklarda 67. dakikada Schindler'in kafayla attığı golle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla bitecek derken 90+3'te sahneye çıkan Van Drongelen,
topu ağlara gönderdi ve hem ilk yarıda yaptığı hatasını telafi etti hem de takımını yenilgiden kurtardı. Göztepe galibiyet hasretini 5'e yükseltti.
Thomas Reis'in Samsun'u ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.