Müthiş düelloda kardeş payı!

Süper Lig'in iki flaş takımı İzmir'de tam anlamıyla bir futbol ziyafeti yaşattı. Göztepe 2-0 öne geçtiği mücadelede Samsunspor'a yakalanınca düelloda kazanan çıkmadı. Stoilov yönetimindeki51. dakikada Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen ev sahibi, Juan'la farkı ikiye çıkardı. Ardından Karadeniz ekibi sazı eline aldı. Üst üste geliştirdiği ataklarda 67. dakikada Schindler'in kafayla attığı golle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla bitecek derkentopu ağlara gönderdi ve hem ilk yarıda yaptığı hatasını telafi etti hem de takımını yenilgiden kurtardı.Thomas Reis'in Samsun'u ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.