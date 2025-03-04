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Giriş Tarihi: 4.3.2025 14:06

Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu: "Güneş doğmuyor"

Trabzonspor'un deplasman kabusu devam ediyor. Bordo-mavili takım sezonun geride kalan 12 deplasman maçında henüz galibiyet elde edemedi. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Konyaspor mağlubiyeti sonrası takımlarını eleştirdi.

DHA
Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu: Güneş doğmuyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a son dakika penaltı golü ile mağlup olan Trabzonspor'da deplasman kabusu sürüyor. 2023-24 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer (5 beraberlik, 7 mağlubiyet) 5 puan alabildi. Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor bu yönüyle de 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Yine deplasman yine hüsran

Günebakış: Trabzon acı veriyor

Taka: Güneş doğmuyor

Karadeniz: Umutsuz vaka

Ekspres: Bir varmış bir yokmuş

(FOTOĞRAFLI)

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Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu: "Güneş doğmuyor"
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