Acun Ilıcalı: Yabancı VAR kırılma noktasıydı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin geride kalan kısmında çok zor maçlar oynadıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Elemelerde en zor gruptan çıktık. O zamanlarda da 'rakiplerimiz hem formda hem iddialı, güçlü rakipler' diye söylüyorduk. Çok zor maçlar oynadık, UEFA kurallarından dolayı eksik kadrolarla oynadık. Sakatlık olan oyuncuların yerine koyamadığımız dönemler oldu. Genç takım oyuncularıyla çıktığımız deplasmanlar oldu. Kulübede 5 genç oyuncumuzun olduğu maçlar oldu. Bunların hepsini aştık. İkinci tura çıktık, bu turda tam anlamıyla gücümüzü gösterdik. Orada da transfer yapabilmiş olmanın avantajı var. Anderlecht'i eledik. Yine zorlu bir rakip, Glasgow Rangers. Hocamıza inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz. Takımın havasını görüyorsunuz. Adım adım yükseliyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz ama Avrupa kupalarında hiçbir maçın ne garantisi var, ne de birçok maçın favorisi var. O yüzden ben çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GÜNLER YAŞIYORUZ'

Futbolda doğru projede ısrar edilmesi gerektiğini aktaran Ilıcalı, "Süper Lig için söyleyebileceğimiz tek bir şey var; en başından beri planladığımız gibi yeni bir teknik direktörün, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldiği çok iyi bir kadronun oluşturulduğu sezon başladı. Sezon başlarken her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları, takıma alışma süreci olsun hocamız da gördüğünüz gibi takımı önce tanıyıp, sonra bir sistem geliştirip o sistem üzerinde sonunda meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine hep güvendiğimizi söyledik. En ağır eleştiriler varken bile hocamıza hep başkanımız başta olmak üzere 'arkandayız' dedik. Ben de kendisiyle her gün beraberim. Futbol önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Bence bütün başarının sırrı bu. Fenerbahçe'nin şu anda yaptığı da bu. Doğru projeyle, doğru hocayla devam ediyoruz. Ocak ayında eksikleri tamamladık. İyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce UEFA Avrupa Ligi'nde sonra ligde yolumuza devam edeceğiz. Güzel günler yaşıyoruz" sözlerini kullandı.

'FUTBOLUN PSİKOLOJİK TARAFI ÇOK ÖNEMLİDİR'

Camia olarak psikolojilerinin çok iyi olduğunu aktaran Acun Ilıcalı, "Futbolun psikolojik tarafı çok önemlidir. Aynı takımın aynı oyuncularla iyi oynayıp veya kötü oynadığını gördüğümüz gibi, bunun arkasında psikolojik tarafları da vardır. Psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Takım içerisinde tam bir birleşme var. Son haftalarda taraftarımızı övdüm ve fazlasını hak ediyorlar. Camia olarak psikolojimiz gayet iyi. Yabancı VAR gelmesi Türk futbolun kırılma noktasıydı. Yabancı VAR geldikten sonra ivmenin bize doğru döndüğünü görüyoruz. İlk yaptığımız şey futbola adaletin getirilmesiydi bunun için çok çabaladık. Sonra diğer kulüplerimiz de aynı şekilde destek verdiler. Sorunları onlar da gördü. Türkiye'de artık bir şeyler değişiyor. Eskisi gibi 'şu maça bu hakemi atayım' devirleri bitti. Bu hafta içerisinde veya sonraki hafta açıklamalarım olacak. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Türk futbolun adaletin tecelli ettiğini her geçen gün daha iyi görüyorum. Derbi maçında da aynı şekilde. Bu değişkenlikler, 'hangi ruh halindeydim, nasıl verdim bu penaltıyı? Kendimde değildimden artık daha güzel günlere geldik. O açıdan da umutluyuz. Camia olarak heyecanlıyız. 3 kulvarda da devam ediyoruz. Kadromuza inanıyoruz. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

'BU TUR HEDEF DEĞİL, SADECE BİR ENGEL'

Avrupa'da mücadele eden tek Türk takımı olmaları hakkında da konuşan Ilıcalı, "Bir yandan sevindiriyor, bir yandan üzüyor. Avrupa'da tek takım olmak çok önemli evet ama niye birkaç takımımız daha olmasaydı. İyi, güçlü takımlarımız var. Hayalimiz birçok takımımızın buralarda olması. Bu turda da güçlü rakiple oynayacağız ama iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin arkamızda olduğunu hissediyoruz. İnşallah Türk futbolu için de önemli başarıları elde ederiz. Bu tur bizim için hedef değil, sadece bir engel" diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE, RANGERS MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Rangers'ı konuk edecek. Bu maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

FRED, OSAYI İLE OĞUZ DİNLENDİ, LEVENT VE DIEGO CARLOS BİREYSEL ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin Rangers'ı konuk edeceği maçta kart cezalısı olan Fred ile Osayi Samuel ve UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın dinlendirildi. Sakatlıkları bulunan ve listede yer almayan Levent Mercan ile Diego Carlos ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.