Boluspor, Çorum FK’yı 2 golle geçti!

1'inci Lig'in 28'inci haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4'üncü dakikada Çorum FK'nın ani geliştirdiği atakta Eren Karadağ'ın penaltı çizgisi üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Çağlar Akbaba son anda kornere çıkarttı.
6'ncı dakikada Eren Karadağ'ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Thomas Verheydt'in şutunu kaleci Çağlar Akbaba kurtardı.
13'üncü dakikada Paul Omo Mukairu'nun son çizgide ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Kosta Aleksic'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
33'üncü dakikada Eren Karadağ'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Thomas Verherydt'in şutunu kaleci Çağlar Akbaba son anda kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
56'ncı dakikada Çorum FK kendi yarı alanında çıkmak isterken Toure'nin pası kısa düştü. Araya giren Oğuz Güçtekin, topu Jefferson'a aktardı. Jefferson'un sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
77'nci dakikada Eren Karadağ'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Catic'in gelişine vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.
80'inci dakikada Boluspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Oğuz Güçtekin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma Boluspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.