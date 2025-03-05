Carlos Cuesta’dan flaş karar!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla birlikte aradaki puan farkı da 4'e indi.
CUESTA TEK BAŞINA İDMAN YAPTI
Kasımpaşa karşısında son dakikalarda penaltıya sebep olan Cuesta'ya Galatasaray taraftarından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kolombiyalı oyuncu, izin gününde tesislere gelerek tek başına bireysel çalışmalar yaptı.
CUESTA'NIN MAAŞI NE KADAR?
Sarı-kırmızılı takımda son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden birisi olan Cuesta için 8 milyon Euro bonservis bedeli verilecek.