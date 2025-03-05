Carlos Cuesta’dan flaş karar!

CUESTA TEK BAŞINA İDMAN YAPTI

Kasımpaşa karşısında son dakikalarda penaltıya sebep olan Cuesta'ya Galatasaray taraftarından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kolombiyalı oyuncu, izin gününde tesislere gelerek tek başına bireysel çalışmalar yaptı.

CUESTA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Sarı-kırmızılı takımda son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden birisi olan Cuesta için 8 milyon Euro bonservis bedeli verilecek.