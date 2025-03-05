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Giriş Tarihi: 5.3.2025 09:06

Fenerbahçe Kostic için kararını verecek!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın evinde İskoç devi Rangers'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de sezon başında Juventus'tan kiralık olarak transfer edilen Filip Kostic için karar verilecek.

Fenerbahçe Kostic için kararını verecek!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.

Geçtiğimiz günlerde dış basında, F.Bahçe'nin Juventus'tan Filip Kostic'in bonservisini alacağına dair haberler yer bulmuştu. Ancak edinilen bilgilere göre; sarı- Lacivertli yönetim, henüz oyuncunun kulübü Juventus ile herhangi bir görüşme yapmadı. Fenerbahçe'nin, Sırp futbolcu ile yola devam edip etmeme kararı ise henüz netlik kazanmadı.

32 yaşındaki sol bekin performansı ve transfer durumu, sezon sonuna kadar değerlendirilecek ve teknik heyet tarafından yapılacak analizlerin ardından nihai karar verilecek. İtalyan ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncunun zorunlu satın alma bedeli bulunmuyor. Juve, Kostic'i 14.7 milyon Euro'ya E.Frankfurt'tan almıştı.

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Fenerbahçe Kostic için kararını verecek!
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