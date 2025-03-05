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Giriş Tarihi: 5.3.2025 09:24

LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...

NBA'de kırılmadık rekor bırakmayan LeBron James, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı. 40 yaşındaki ABD'li basketçi 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmada LA Lakers evinde New Orleans Pelicans'ı konuk etti. Maçta çok daha etkili taraf olan Lakers, 136-115'lik skorla galip geldi.

LEBRON TARİHE GEÇTİ

Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldızı LeBron James, NBA tarihinde 50 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı.

Lakers'ta LeBron James 34 sayı – 8 ribaund – 6 asist ile oynarken Luka Doncic 30 sayı – 8 ribaund – 15 asist ile yıldızlaştı. Jaxson Hayes 19 sayı – 10 ribaund ile double-double yaparken Dalton Knecht 13 sayı, Jarred Vanderbilt 12 sayı attı.

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LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...
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