Sivasspor Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı.

SİVASSPOR'UN AÇIKLAMASI

Teşekkürler Ömer Erdoğan

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Net Global Sivasspor Kulübü

ÖMER ERDOĞAN DÖNEMİ 77 GÜN SÜRDÜ

Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Ömer Erdoğan, 77 gün görevde kalabildi. Sivasspor, 19 Aralık 2024'te teknik direktörlük görevine getirdiği Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig ve 3 kupa maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Erdoğan, Sivas temsilcisinin başında ligde ilk sınavında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.