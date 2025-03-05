Trabzonspor son dakikalarda kabus yaşıyor!

Geçirdiği kötü sezonda 12 deplasmanda galibiyet alamayan ve hasretini dindiremeyen Trabzonspor'da istikrarsız oyun devam ediyor. Fırtına, ligin başından bu yana 90+'larda yediği gollere de bir türlü çözüm bulamıyor. Bordo-mavili takım için maçların son anları adeta eziyete dönüşürken Konya deplasmanında da yaptığı penaltının cezasını mağlubiyetle ödedi.