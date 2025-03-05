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Giriş Tarihi: 5.3.2025 07:52

Trabzonspor son dakikalarda kabus yaşıyor!

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, ligde aldığı istikrarsız sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Bu sezon henüz deplasmanda galibiyet alamayan bordo-mavili takım, son dakikalarda adeta kabus yaşıyor. Şenol Güneş'in ekibi, bu sezon uzatmalarda kalesinde 5 gol gördü.

Trabzonspor son dakikalarda kabus yaşıyor!

Geçirdiği kötü sezonda 12 deplasmanda galibiyet alamayan ve hasretini dindiremeyen Trabzonspor'da istikrarsız oyun devam ediyor. Fırtına, ligin başından bu yana 90+'larda yediği gollere de bir türlü çözüm bulamıyor. Bordo-mavili takım için maçların son anları adeta eziyete dönüşürken Konya deplasmanında da yaptığı penaltının cezasını mağlubiyetle ödedi.

TAM 14 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde uzatmalarda 5 gole engel olamazken bu alanda ligin en kötü 4 takımından (Eyüp, Sivas, Kayseri) biri oldu. Kalesinde gördüğü goller sonucunda Trabzonspor, sahadan 4 yenilgi-1 beraberlikle ayrılarak 14 puan kaybetti. Geçen sezon ise uzatmalarda sadece 4 gol gören Fırtına, şimdiden bu rakamı geride bıraktı.

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Trabzonspor son dakikalarda kabus yaşıyor!
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