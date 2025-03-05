Trabzonspor son dakikalarda kabus yaşıyor!

Geçirdiği kötü sezonda 12 deplasmanda galibiyet alamayan ve hasretini dindiremeyen Trabzonspor'da istikrarsız oyun devam ediyor. Fırtına, ligin başından bu yana 90+'larda yediği gollere de bir türlü çözüm bulamıyor. Bordo-mavili takım için maçların son anları adeta eziyete dönüşürken Konya deplasmanında da yaptığı penaltının cezasını mağlubiyetle ödedi.
TAM 14 PUAN KAYBETTİ
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde uzatmalarda 5 gole engel olamazken bu alanda ligin en kötü 4 takımından (Eyüp, Sivas, Kayseri) biri oldu. Kalesinde gördüğü goller sonucunda Trabzonspor, sahadan 4 yenilgi-1 beraberlikle ayrılarak 14 puan kaybetti. Geçen sezon ise uzatmalarda sadece 4 gol gören Fırtına, şimdiden bu rakamı geride bıraktı.