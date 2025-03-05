Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finalde!

Fırtına'da; Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu penaltı atışlarını gole çevirdi. İtalyan temsilcisinde ise Federico Simonetto, Davide Bono ve Pietro Comi gol atarken, Dion Cakolli ise penaltıyı kaçırdı.