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Giriş Tarihi: 5.3.2025 16:06 Son Güncelleme: 5.3.2025 16:49

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finalde!

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu’nda İtalyan temsilcisi Atalanta'yı penaltılar sonucunda 5-3'lük skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor, UEFA Gençler Ligi'nde çeyrek finale ulaşan ilk Türk takımı oldu.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finalde!

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, İtalyan temsilcisi Atalanta U19 kozlarını paylaştı.

Trabzonspor, "Ahmet Doğan Yıldırım, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu, Yiğit Kemal Turan, Ömer Faruk Duymaz, Onuralp Çakıroğlu, Abdurrahman Bayram." 11'iyle sahaya çıktı.

Atalanta, "Zanchi, Ghezzi, Comi, Ramaj, Arrigoni, Mencaraglia, Bonanomi, Steffanoni, Goggi, Baldo, Fiogbe." kadrosuyla sahada yer aldı.

FIRTINA'DAN TARİHİ BAŞARI

Tek maç üzerinden Papara Park Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı bordo-mavililer penaltılarda 5-3 kazanarak çeyrek finale çıktı. Trabzonspor, UEFA Gençler Ligi'nde çeyrek finale ulaşan ilk Türk takımı oldu.

Fırtına'da; Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu penaltı atışlarını gole çevirdi. İtalyan temsilcisinde ise Federico Simonetto, Davide Bono ve Pietro Comi gol atarken, Dion Cakolli ise penaltıyı kaçırdı.

ÇEYREK FİNAL NİSAN AYINDA

Trabzonspor çeyrek final müsabakasını nisan ayında, bu akşam oynanacak Bayern Münih-İnter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A takım oyuncuları da karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finalde!
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