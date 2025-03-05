Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü - Esenler Eroskpor maçında 4 gol var, kazanan yok!

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Ev sahibinin gollerini; 39'uncu dakikada Ezeh ve 85'inci dakikada Diouf kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise; 73'üncü dakikada penaltıdan Benhur Keser ile 90+1'inci dakikada Fernandes attı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 42 yaparken, Eroskpor da 37 puana yükseldi.

Stat: Aktepe

Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 15 Uğur Kaan Yıldız), Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Traore (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Erkam Develi, Ezeh, Rroca, Hasan Ayaroğlu (Dk. 82 Dembele), Görkem Bitin (Dk. 38 Diouf)

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 62 Nzaba), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Dk. 61 Ertuğrul İdris Furat), Tugay Kacar (Dk. 88 Fernandes), Faye, Pinchi (Dk. 46 Jack), Benhur Keser, Catakovic (Dk. 74 Kayode)

Goller: Dk. 39 Ezeh, Dk. 85 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Benhur Keser (Penaltıdan), Dk. 90+1 Fernandes (Esenler Erokspor)