CANLI FENERBAHÇE RANGERS | Fenerbahçe’nin konuğu Rangers! 11’ler belli oldu...

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yusuf, Mert Müldür, Skriniar, Kostic, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Barron, Rıdvan, Dessers.
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.