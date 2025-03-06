Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI FENERBAHÇE RANGERS | Fenerbahçe'nin konuğu Rangers! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 6.3.2025 19:32 Son Güncelleme: 6.3.2025 19:36

CANLI FENERBAHÇE RANGERS | Fenerbahçe'nin konuğu Rangers! 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI FENERBAHÇE RANGERS | Fenerbahçe’nin konuğu Rangers! 11’ler belli oldu...

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yusuf, Mert Müldür, Skriniar, Kostic, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Barron, Rıdvan, Dessers.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

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CANLI FENERBAHÇE RANGERS | Fenerbahçe'nin konuğu Rangers! 11'ler belli oldu...
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