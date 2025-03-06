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Giriş Tarihi: 6.3.2025 21:59 Son Güncelleme: 6.3.2025 22:04

Jakobs'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray'ın defans oyuncusu Ismail Jakobs, sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Jakobs, "Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" dedi.

İHA
Jakobs’tan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakobs, açıklamalarda bulundu.

Jakobs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" dedi.

Jakobs, Galatasaray'da bu sezon 16 karşılaşmada görev yaptı. Gol katkısı vermeyen oyuncu, 1 asist yaptı.

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Jakobs'tan sakatlık açıklaması!
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