Konferans Ligi’nde son 16 turu ilk maçları oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. İngiliz ekibi Chelsea, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Parken Stadı'nda oynanan mücadelede Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çaldı.

Oyunun büyük bölümünde üstün taraf olan Chelsea, karşılaşmayı da 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 46'ncı dakikada Reece James ve 65'inci dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Kopenhag'ın tek golü ise 80'inci dakikada Gabriel Pereira'dan geldi.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Panathinaikos – Fiorentina: 3-2

Real Betis - Vitoria Guimaraes: 2-2

Molde - Legia Varşova: 3-2

Pafos FC – Djurgarden: 1-0

Borac Banja Luka - Rapid Wien: 1-1

Celje – Lugano: 1-0

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge: 3-0