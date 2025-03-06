Şenol Güneş'ten açıklama: "Yetkili ve sorumlu benim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu. Tecrübeli teknik adam eleştirilere yanıt verdi.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'da futbol A Takımı dışındaki herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz.

"HEDEF KUPA VE İLK 5"

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmek ve ligde ilk 5'te yer almak istiyoruz. Enis, Draguş ve Tim Folcarelli gayet iyi, geri döndüler. Zubkov, Savic ve Banza'nın durumuna ise bu maç öncesi bakacağız. Nwakaeme'ye sakatlığından dolayı izin verdim. Cihan ise elindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

Yetkili ve sorumlu benim. Bu konuda yapılan eleştirilerin hepsine saygı duyuyorum. Çünkü düzeltmek benim işim. Tarafımız üzülüyor bize kızıyor haklılarda. Trabzonspor bizim gözümüz.

Altyapımız çok iyi sonuçlar alıyor, çok iyi bir takımımız var onlarla gurur duyuyoruz. Basketbol takımımız da çok iyi gidiyor. A takım dışındaki herkes başarılı gözüküyor.

"AHMET DOĞAN'I ÇOK BEĞENDİM"

U19 takımımızın kalecisi Ahmet Doğan'ı özellikle çok beğendim. Onun altını çizmek istiyorum. Yetkili benim, sorumlu da benim. Oyuncuların hepsine ben görev veriyorum. Bu konuda yapılan eleştirilere saygı duyuyorum çünkü düzeltmek benim işim."