Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan uzun süren soruya tepki! "Benimle bir öğlen yemeği yemek isterseniz..."

Gösterdikleri performansa göre 3-1'lik skorun iyi olduğunu dile getiren Jose Mourinho, "Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Sadece savunmada kötüydük demenin adil olacağını düşünmüyorum. Belki bana güleceksiniz ama bu performansa göre iyi bir sonuç, bu performansa göre sonuç daha farklı olabilirdi. Butland 3 harika kurtarış yaptı. Bir penaltı pozisyonumuz vardı ama bu sonuçtan sonra bunu söylemek yanlış olur. Takım olarak çok kötüydük. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkili mücadeleleri kaybettik. Hızlı top çeviremedik. Fred'in yokluğu bizi etkiledi. Fred oynadığı zaman hem kendisi hem de takım harika oynuyor. Eksikliğini hissettik. Savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Arkaya atılan topları kontrol edemedik. Almış olduğumuz cezayı hak ettik. Tur bitti mi derseniz bence bitmedi. Oynanacak 90 ya da 120 dakika daha var" ifadelerini kullandı.