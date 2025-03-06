Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan uzun süren soruya tepki! "Benimle bir öğlen yemeği yemek isterseniz..."

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Gösterdikleri performansa göre 3-1'lik skorun iyi olduğunu dile getiren Jose Mourinho, "Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Sadece savunmada kötüydük demenin adil olacağını düşünmüyorum. Belki bana güleceksiniz ama bu performansa göre iyi bir sonuç, bu performansa göre sonuç daha farklı olabilirdi. Butland 3 harika kurtarış yaptı. Bir penaltı pozisyonumuz vardı ama bu sonuçtan sonra bunu söylemek yanlış olur. Takım olarak çok kötüydük. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkili mücadeleleri kaybettik. Hızlı top çeviremedik. Fred'in yokluğu bizi etkiledi. Fred oynadığı zaman hem kendisi hem de takım harika oynuyor. Eksikliğini hissettik. Savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Arkaya atılan topları kontrol edemedik. Almış olduğumuz cezayı hak ettik. Tur bitti mi derseniz bence bitmedi. Oynanacak 90 ya da 120 dakika daha var" ifadelerini kullandı.
Skor olarak geriye düştüklerinde sistemi değiştirdiğini ifade eden Portekizli teknik adam, "Her maçta oyuncuları değiştiriyoruz. Maça Çağlar, Skriniar ve Yusuf 3'lüsü ile başladık. Yusuf henüz 18 yaşında ve üst üste çok fazla maç oynadı. Kendisini son maçta dinlendirmiştik. Çağlar sakatlanınca Djiku'yu oyuna aldık. Carlos sakat. Geride kimle oynayabilirdik. Skor olarak geriye düşünce dörtlü savunmaya döndük. Önümüzdeki hafta benimle yemek yemek isterseniz benim için muhteşem olur. Ben sizden öğrenirim, siz benden öğrenirsiniz" diye konuştu.
Bugün adına pozitif olan tek şeyin gelecek hafta bir maç daha olması olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Benim için önemli değil. Bir 90 dakika daha var. Bizim için her şey yanlıştı. Kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Bugün bizim için hiçbir pozitif şey yok. Tek pozitif şey bir 90 dakika daha olması" yorumlarında bulundu.
Rakibin oynadığı oyunun kendisini şaşırtmadığına dikkat çeken Mourinho, "Dünkü toplantımı dinlerseniz onlara daha fazla saygı duyamazdım. Bir önceki hocaları felsefikti. Ferguson ise daha pragmatik oynatıyor. 5'li savunma ve önde iki kontratak oyuncusu vardı. Savunmada kötü olduklarında kalecileri iyi kurtarış yaptı. Verilmeyen goller kaç santimetre ofsayttı bilmiyorum ama VAR'dan döndü. Arkaya koşularla bizi avladılar. Kalecileri Butland 6 saniye olmasına rağmen topu elinde 30 saniye tuttu. 20 tane sakatlık yaşadılar. Bugünkü galibiyeti hak ettiler. Çok fazla kutlama yapmayın, ikinci maç var. İkinci maç sonunda kutlayacak durumdalarsa onları tebrik ederim. Şu an sakin olmalılar, henüz bitmedi" diyerek sözlerini noktaladı.
Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen uzun bir soru sırasında basın toplantısında olay bir tepki verdi. Soruyu uzan bulan Mourinho, uyuma tepkisi verdi. Ortaya çıkan bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.
Mourinho ayrıca, kendisine sorulan, "Defansif kurgunun bozulmasının, oyuncu değişiklikleriyle ilgili olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.
Mourinho: "Maça Çağlar, Yusuf ve Skriniar ile başlamıştık. Yusuf çok fazla üst üste maç oynamıştı, kendisini son maçta dinlendirmiştik. Başka hangi değişiklikten bahsediyorsunuz? Çağlar sakatlanınca Djiku'yu sokmak zorunda kaldık. Diego Carlos sakat ve Avrupa listesinde yok. Eğer önümüzdeki hafta benimle bir öğlen yemeği yemek isterseniz, benim için bir zevk olur. Ben sizden öğrenirim, siz benden öğrenirsiniz. Ama bu 90 dakika sonrası bir ders almak benim için çok fazla." dedi.