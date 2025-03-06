TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’dan kura çekimi açıklaması!

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kupada güzel eşleşmelerin olduğunu belirterek, "Belki de son yıllarda Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hiç bu kadar fazla olmamıştı. Formatla ilgili eleştiriler yapıldı. Bir sarı kartla elenen takımlar oldu. Bu, geçtiğimiz yıl belirlenmiş bir formattı. Ufak tefek aksilikler olmuş olabilir. Format gereği belki haksızlıklar söz konusu olabilir ama önümüzdeki güzel maçların da sebebi bu format." ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem konusuna da değinen Otyakmaz, "Yerli hakemlerin, tecrübe kazanması için derbilerde görev alması gerektiğini düşünüyorum. Her iki takımın da isteğine ve yönetim kurulumuzun kararına göre durumu şekillendireceğiz." şeklinde konuştu.

Belgü: "Biz, derbilerde yabancı hakemin olmasını destekleriz"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe'nin kulüp yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, sarı-kırmızılı ekiple oynadıkları maçların her zaman çok yoğun ve güzel bir atmosferde geçtiğini aktararak, "Türk sporu için çok önemli bir maç. İnşallah hak eden kazanır. Gönlümden Fenerbahçe'nin kazanması geçiyor. Bizim yabancı hakem konusunda duruşumuz net. Yabancı hakemlerin bütün derbileri yönetmesinde fayda görüyoruz. Biz, derbilerde yabancı hakemin olmasını destekleriz." şeklinde görüş belirtti.

Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Beşiktaş'ın kulüp yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu ise güzel bir kura eşleşmesinin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bizim hedefimiz bu kupayı almak. Geçen sene de bunu başardık. Göztepe'yle evimizde karşılaşacağız. Kupanın sonuna kadar gitmek istiyoruz. Umarım sakatlık olmadan, fair play çerçevesinde bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Organizasyonda seyir zevki yüksek maçlar izledik. Yarı finale çıkarsak Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla oynayacağız. Camianın kupa tarafından gelecek sportif başarıya ihtiyacı olduğu için keyifli ve finale doğru gideceğimiz bir yolculuk olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Atasoy, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'ya üstünlük kurarak çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın camiada büyük gurur ve mutluluk yarattığını dile getirerek, "Takmımız, UEFA Gençlik Ligi'nde adeta bir tarih yazdı. Trabzonspor'un tarihine baktığımızda, şampiyon olunan dönemlerde altyapıdan yetişmiş oyuncuların payı çok büyüktü. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Trabzonlu oyuncuların da Türk futbolunda devrim yarattığını söylemek yanlış olmaz. Ben, bu oyuncularımızın da şimdi Avrupa'da devrim yarattığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.