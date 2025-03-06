Trendyol 1. Lig: MKE Ankaragücü sahasında rahat kazandı!

1. Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele, 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.



Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri; 4'üncü dakikada Çınar Yıldızlı (kendi kalesine), 37'nci dakikada Yiğit Ulaş (kendi kalesine) ve 52'nci dakikada Owusu Kwabena kaydetti.



Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 37'ye çıkardı ve 13. sırada yer aldı. Eksi 21 puanlı Yeni Malatyaspor ise son sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Rakoczy'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kwabena'nın şutunda kaleci Çınar topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine attı. 1-0

37. dakikada sol kanattan Kwabena'nın ortasında Yiğit meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0

52. dakikada sağ kanattan Cephas'ın ortasında ceza sahası içinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti. 3-0

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin (Diogo Coelho dk. 84), Özgür Aktas, Halil Pehlivan, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir (Cem Türkmen dk. 60), Ali Kaan Güneren (Sıraç Astanakulov dk. 71), Owusu Kwabena (Emre Gültekin, dk. 60), Michal Racoczy, Renaldo Cephas (Dorin Rotariu dk. 60), Rjiad Bajic

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Talha Garip (Metehan Ünal dk. 62), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Murat Şamil Güler dk. 46), Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Furkan Söyler (Enes Savucu dk. 76), Eray Şişman (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 46), Halil İbrahim Atcı (Osman Katipoğlu dk. 76), Umut Tanış

Goller: Çınar Yıldızlı (dk. 4 k.k.), Yiğit Ulaş (dk. 37 k.k.) Owusu Kwabena (dk. 52) (MKE Ankaragücü)