Ümraniyespor ile Kocaelispor yenişemedi!

1'inci Lig'in 28'inci haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetti.

Hasova'nın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ile Özcan Sultanoğlu üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golü 44'üncü dakikada Cebio Soukou'dan gelirken, Kocaelispor'un golünü ise 69'uncu dakikada Cihat Çelik attı. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında konuk ekipte Oğulcan Çağlayan penaltıdan yararlanamazken, 60'ıncı dakikada Ahmet Oğuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 57, Ümraniyespor ise 38 yaptı.