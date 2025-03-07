Bodrum FK, Kasımpaşa’yı tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum Futbol Kulübü sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından namağlup devam Ege temsilcisi Kasımpaşa'yı 73. dakikada Fredy'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla puanını 27'e yükselten Bodrum FK 15. sıraya yükseldi. İstanbul ekibi ise 32 puanla 11. sırada kaldı.

6 MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Bodrum Futbol Kulübü'nde 7 Şubat'ta göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais takımıyla çıktığı 6. resmi karşılaşmada da kaybetmezken, kalesini ise 6 maçta da gole kapatmayı başardı.

Kasımpaşa ise Ocak ayında göreve gelen teknik direktörü Burak Yılmaz ile 6 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.