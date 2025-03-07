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Giriş Tarihi: 7.3.2025 14:24 Son Güncelleme: 7.3.2025 14:24

Çağlar Söyüncü kaç hafta yok? Fenerbahçe'ye kötü haber...

Fenerbahçe, Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

DHA
Çağlar Söyüncü kaç hafta yok? Fenerbahçe’ye kötü haber...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

NE ZAMAN DÖNECEK?

Yıldız futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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Çağlar Söyüncü kaç hafta yok? Fenerbahçe'ye kötü haber...
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