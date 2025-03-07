FIFA’dan Dünya Kupası için tarihi plan!

Futbolda en üst düzey organizasyon olarak gösterilen Dünya Kupası, 2030'da 100. yılını kutlayacak.

Turnuvanın 100. yılı olması nedeniyle ev sahipleri Fas, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da müsabakalar gerçekleşecek.

FIFA, 5 yıl sonraki turnuva için tarihi bir planı gündeme getiriyor. Guardian'da yer alan haberde, FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını artıracak teklifi görüşeceği belirtildi.

64 TAKIMLI DÜNYA KUPASI

Teklifin kabul edilmesi halinde FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.

Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibariyle 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'te 104'e yükselecek. 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.