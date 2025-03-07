Rekor kıran Trabzon’a UEFA’dan bir teşekkür daha

Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta'yı penaltılarla 5-3 eleyip, çeyrek finale kaldığı maçı tribünden 20 bin civarında taraftar izledi. UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığını duyurdu.

Daha önceki rekorun da Juventus maçıyla bordo-mavililere ait olduğunu belirten UEFA, kulübe yeni bir teşekkür mektubu daha yolladı.

Trabzonspor, Juventus ve Atalanta'nın ardından çeyrek finalde yine bir İtalyan takımı olan İnter ile karşılaşacak. Fırtına, evinde oynayacağı mücadeleyi kazanması durumunda yarı finale İsviçre'de çıkacak. Tarafsız sahadaki müsabaka tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

İTALYANLAR ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Çimze medyası, Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta'yı saf dışı bırakmasına geniş yer ayırdı. La Gazetta dello Sport, "Türkler bir İtalyan'ı daha yendi, çeyrek finaldeler" başlığını attı.

Diğer gazeteler, Trabzonspor A Takımı'nın daha önce İnter'i mağlup ettiğini, çeyrek final karşılaşmasının da asla kolay olmayacağını yazdı. Bu arada Atalanta Akademi Direktörü Roberto Samadan, Trabzon'da kendilerine gösterilen ilgi ve sağlanan kolaylıktan dolayı teşekkür etti.