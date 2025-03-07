Yıldız isimden flaş yorum! ’’Ronaldo’dan daha iyiydim’’

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi olan Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir kıyaslama yaptı.

Birlikte oynadığı en iyi oyuncuların kim olduğu sorulduğunda Van der Vaart, Ronaldo'yu seçmekte tereddüt etmedi ve onun eşsiz azmini ve gelişime olan bağlılığını vurguladı.

Van der Vaart talkSPORT'a yaptığı açıklamada, "Elbette Cristiano Ronaldo'dan bahsetmem gerek çünkü Real Madrid'de onunla bir yıl geçirdim." dedi.

Ronaldo'yu diğer futbolculardan ayıran en önemli etkenin zihinsel güç olup olmadığı sorulduğunda Van der Vaart, kendi yetenekleri hakkında iddialı bir iddiada bulundu.

Şöyle dedi: "Kesinlikle, çünkü bana tekniğin daha iyi olduğunu sorarsanız, ben mi yoksa Ronaldo mu, ilk dokunuş ve paslar açısından ben Ronaldo'dan daha iyiydim. Ama o çok formdaydı ve gol atmaya ve bir şeyler kazanmaya odaklanmıştı. Sadece sahaya çıktım ve 3-3 veya 4-4 olduğunda bunu 1-0 galibiyete tercih ettim. Onun düşünme şekli en büyük farkı."